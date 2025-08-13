8º Encontro de Carros Antigos de Americana ocorre no fds no CCL

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, nos dias 16 e 17 de agosto, o 8º Encontro de Carros Antigos de Americana, edição 2025. No sábado, o evento começa às 18h, e no domingo, a partir das 9h, com entrada solidária: 1 kg de arroz em prol de famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo.

O público vai se divertir com exposição de carros, motos e bicicletas antigas; encontro de clubes e equipes; mercado de pulgas; estandes de miniaturas, peças e acessórios; praça de alimentação; passeio de trenzinho e espaço kids e a novidade deste ano: Espaço Pet com expositores do setor.

A Avenida Brasil estará fechada para o trânsito de veículos das 9h às 16h de domingo (17), no trecho entre a Rua das Paineiras e a Rua das Palmeiras (sentido bairro-Centro), para segurança do público e estacionamento dos carros em exposição. A classificação indicativa é livre para todas as idades.

“O Encontro de Carros Antigos é tradição em Americana e acontece no CCL, em nosso principal ponto turístico e cartão postal, que é a Avenida Brasil. Será mais um evento memorável de reunião de famílias e demais admiradores dos carros clássicos que marcaram época na história”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Mais informações pelo telefone (19) 99561-7545 e instagram.com/carrosantigosdeamericana.

