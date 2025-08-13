Tarcísio ataca Lula em evento de banqueiro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu atacar o presidente Lula da Silva (PT) em um evento de banqueiros esta quarta-feira (13/8). Ele disse que o “Brasil não aguenta mais o Lula” e que ele e outros governadores de direita possuem o “receituário” para resolver o problema fiscal e também “moral” no país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Tarcísio se tornou a maior liderança de direita na região e ficou acuado depois da crise das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump- que onera em 50% uma lista de produtos brasileiros.

“Estamos há 40 anos discutindo a mesma pessoa e estamos perdendo alguns bondes. O bonde da transição energética, da biotecnologia e da economia do conhecimento. O mundo está de portas abertas para o Brasil e a gente andando em uma ciranda, discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto, aumento de imposto e corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT, o Brasil não aguenta mais o Lula”, disse.

Tarcísio em evento com Agro e bancos

Tarcísio participou, na capital paulista, do evento AgroForum, ao lado dos governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD); de Goiás, Ronaldo Caiado (União); e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), todos considerados presidenciáveis. Em suas falas, os políticos se definiram como uma “nova safra” e fizeram inúmeras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia + sobre partidos política regional