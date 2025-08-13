O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai realizar, nesta quinta-feira (14), uma manutenção na canaleta de água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA). Para a execução do serviço, será necessário interromper temporariamente o tratamento de água.

De acordo com a autarquia, o trabalho deve durar cerca de três horas e poderá causar intermitência no abastecimento em toda a cidade.

“O reparo na canaleta é necessário para a manutenção do sistema de condução de água, garantindo a qualidade desta etapa de tratamento até os reservatórios e a distribuição nos imóveis”, explicou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

A normalização do fornecimento será gradual após a conclusão da manutenção, e eventuais reflexos no abastecimento poderão ocorrer até sexta-feira (15).

Americana em alerta e uso consciente

O DAE orienta que a população adote o uso consciente da água durante o período.

