HM de Americana adquire novos cobertores e lençóis para pacientes

Leia Mais notícias da cidade e região

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu nesta terça-feira (12) uma nova remessa de cobertores e lençóis para pacientes. A aquisição integra um conjunto de melhorias contínuas que o hospital vem implementando para aprimorar o atendimento tanto de pessoas que necessitam da unidade como de seus familiares.

“Sabemos que o tempo em um hospital pode ser estressante e desafiador. Por isso, investimos em itens que fazem a diferença na experiência do paciente. Cada detalhe conta, e nosso objetivo é que todos se sintam em um ambiente acolhedor e respeitoso durante sua estadia”, ressaltou o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

Foram adquiridos 20 novos cobertores e 140 lençóis, recebidos e inspecionados pelo gerente de operações do HM, Vicente Paiva, e pela responsável técnica, Nelysa Cardoso Camundá.

Os cobertores foram escolhidos por sua alta qualidade, oferecendo calor e suavidade, enquanto os lençóis, confeccionados com tecidos que garantem higiene e frescor, proporcionam bem-estar durante a internação.

“Queremos que, ao se deitar em uma cama do nosso hospital, o paciente sinta que está em um lugar que realmente se importa com ele. Cada cobertor que oferecemos, cada lençol limpo que preparamos, carrega um pouco do nosso cuidado e da nossa intenção de fazer com que ele se sinta acolhido. São gestos simples, mas que refletem nosso compromisso com um atendimento verdadeiramente humanizado”, enfatizou a gerente administrativa do HM, Pamela Cordioli.

“Garantir conforto e dignidade aos pacientes é tão importante quanto oferecer um atendimento de qualidade. Investimentos como este demonstram que nossa gestão valoriza cada detalhe do cuidado, criando um ambiente mais humano e acolhedor para quem precisa do Hospital Municipal”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP