99 testa BYD Dolphin em SP por mais veículos elétricos

BYD- A 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana,

continua avançando em sua missão de promover a mobilidade sustentável. Após atingir, recentemente, a marca de mil carros elétricos e híbridos rodando pela plataforma na cidade de São Paulo, a empresa anuncia mais um passo significativo para o setor: a realização de testes, durante um mês, com o novo Dolphin, modelo que tem revolucionado os padrões de segurança, durabilidade e desempenho na indústria de veículos elétricos.

O foco principal da iniciativa é avaliar a possibilidade de incorporar o modelo como uma opção viável para o transporte de passageiros. A ação é fruto dos esforços da Aliança pela Mobilidade Sustentável, que tem como líder a 99 e parceria com outros 13 players do mercado.

No mês de julho deste ano, a entrega de 300 veículos D1, também da BYD, surpreendeu ao superar uma meta de mil carros elétricos na frota, que inicialmente estava programada para ser alcançada até o final deste semestre. A fase atual de testes com o Dolphin está em plena sintonia com os esforços da empresa, que almeja alcançar a marca de 10 mil veículos eletrificados até 2025.

“Esse é mais um importante passo na constante busca por opções que ofereçam mobilidade sustentável e eficiente para nossos motoristas e passageiros. Esperamos ao fim dos testes com o Dolphin poder incluir em nossa frota mais uma opção que proporcione qualidade de vida por meio da tecnologia, levando um transporte cada vez mais eficiente para todos os públicos”, afirma Thiago Hipolito, diretor de inovação e líder do DriverLAB na 99.

Para realização dos testes, semanalmente é selecionado um motorista parceiro para realizar as corridas com o veículo. Os testes visam avaliar e melhorar a viabilidade do uso do Dolphin como carro de transporte para passageiros.

“O BYD Dolphin revolucionou o mercado de veículos elétricos no Brasil com mais de 5 mil unidades vendidas em apenas três meses. Agora esperamos que mais unidades sejam disponibilizadas na plataforma da 99 para aumentar nossa participação no mercado de aplicativos. A BYD está comprometida com soluções que ajudem a promover um futuro mais verde e sustentável “, disse Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

Sobre o BYD Dolphin

O Dolphin marca um novo capítulo na história da BYD ao adotar o design inovador da linha “Ocean”, inspirado na beleza dos animais marinhos e nas ondas do mar. Este veículo não oferece apenas uma experiência de condução tecnologicamente avançada, mas também traz um toque de conforto para o percurso.

Com uma carga completa de 100%, o BYD Dolphin EV oferece uma autonomia mínima de 291 quilômetros segundo PBEV do Inmetro, tornando-se uma opção altamente eficiente em termos de energia. De acordo com dados do Inmetro, o Dolphin possui a melhor eficiência energética entre todos os veículos do país com 0,42MJ/km, o que significa que aproveita de forma excepcional a capacidade de sua bateria.

Aliança pela Mobilidade Sustentável

A Aliança pela Mobilidade Sustentável vem realizando desde abril de 2022, esforços constantes por meio de ações que promovam a infraestrutura necessária para a eletrificação da frota brasileira. Ao todo já foram realizadas cerca de 200 mil viagens pela 99, com mais de 330 mil passageiros transportados em 1,5 milhão de quilômetros percorridos em testes com veículos eletrificados.

Em um ano de atuação, a parceria entre as 13 empresas – BYD, Banco Santander, CAOA Chery, Movida, Unidas, Raízen, Enel X Way, EzVolt, Tupinambá Energia, Vibra, Banco BV e Zletric, entre outras empresas do ecossistema de eletrificação – investiu mais de R$ 35 milhões.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.

Sobre a BYD

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de chassis de ônibus 100% elétricos em Campinas (SP). Em 2017, abriu uma segunda fábrica, também em Campinas, para a produção de módulos fotovoltaicos. Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4). A empresa também é responsável pelo SkyRail (monotrilho) na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. Além disso, a BYD comercializa no Brasil sistemas de armazenamento de energia, inversores, empilhadeiras, caminhões, furgões e automóveis, todos elétricos e com baixa emissão de poluentes.

Mais recentemente, devido à pandemia da Covid-19, a empresa também está vendendo máscaras descartáveis no país. Em abril de 2021, a BYD Brasil passou a integrar o Pacto Global, da Nações Unidas (ONU). Em novembro de 2021, deu o primeiro passo para o início da comercialização de automóveis de passeio no país e hoje já conta com cinco modelos lançados e uma rede consolidada

de concessionárias em operação. Em abril de 2022, a BYD Energy inaugurou novas instalações e uma completa linha de módulos fotovoltaicos no mercado brasileiro. Em 2023, entrou para a lista das 100 empresas mais influentes do mundo, segundo a revista americana Times.

