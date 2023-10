Anvisa aprova fabricação do remédio oncológico Bevacizumabe

A Biomm, pioneira no setor de medicamentos biotecnológicos no país, acaba de comunicar ao mercado que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

aprovou a certificação de boas práticas de fabricação da Bio-Thera Solutions, responsável pela fabricação do medicamento oncológico Bevacizumabe, que será distribuído com exclusividade pela companhia no Brasil.

O Bevacizumabe é um anticorpo monoclonal usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como colorretal, pulmão, mama, células renais, epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário. O certificado atesta as boas práticas de fabricação do princípio ativo e do produto acabado biossimilar de Bevacizumabe.

“Trata-se de uma aprovação relevante para a obtermos o registro do produto junto à Anvisa, que será o próximo passo deste processo. Nosso objetivo é seguir contribuindo para ampliar o acesso da população brasileira a terapias inovadoras, seguras e eficazes, já reconhecidas internacionalmente”, afirma o CEO da Biomm, Heraldo Marchezini.

Sobre a Biomm

A Biomm tem a missão de desenvolver, produzir e comercializar biomedicamentos de competitividade global, com qualidade e acessibilidade. O foco da companhia está no desenvolvimento de medicamentos biológicos, acessíveis para tratamento de doenças crônicas no país. Com inovação em seu DNA, a companhia é pioneira no setor de medicamentos biotecnológicos no Brasil. Tem sede e fábrica em Nova Lima (MG). É listada na bolsa de valores (B3:BIOM3). Para mais informações, acesse biomm.

