A psicopata que chocou Goiás

Mulher matou pai e avó do ex. Psicopata assustou

todo o estado. Veja mais detalhes.

De pedofilia a assassinato, os crimes da psicopata que chocou Goiás. Mulher acusada de envenenar família do ex, é acusada de embriagar e manter relações sexuais com uma criança de 10 anos.

Ela namorou com um rapaz por 45 dias, o homem terminou o relacionamento, então, ela resolveu envenenar a família do rapaz. Amanda, supostamente, falsificou um exame de gravidez e disse esperar um filho do ex-namorado. Os familiares dele a acolheram em suas vidas.

A mulher levou comida envenenada e levou o pai e a avó do ex-namorado a óbito.

