Gama resgata cachorrinho ferido na noite de Natal

Um cachorrinho em situação de abandono foi resgatado

pela Guarda Municipal de Americana (Gama), na noite deste domingo (24), no Parque Gramado. A ação foi realizada pelo Grupo de Proteção Ambiental (GPA) que constatou ferimentos no animal, em razão de um conflito com outros cães na área.

O animal recebeu cuidados iniciais por parte dos patrulheiros após apresentar lesão na pata, sendo encaminhado até o Zoonoses onde foi atendido pelo veterinário de plantão.

Segundo a equipe, a intervenção rápida não demonstra apenas o comprometimento do GPA em zelar pelo bem-estar dos animais, mas também reflete a importância de uma atuação coordenada para garantir a proteção dos animais em situações de risco.

