A ‘rua da discórdia’ é interditada pela Prefeitura em Nova Odessa

Leia Mais notícias da cidade e região

Motivo de discussões pelo seu impacto na vizinhança e questionamentos até mesmo políticos devido ao precatório de R$ 6 milhões que acabou gerando em Nova Odessa, a rua que interliga a Avenida João Pessoa à Avenida Eddy de Freitas Crissiúma foi interditada pela Prefeitura. A via resultante do prolongamento era uma espécie de atalho e gerou reclamação de moradores do Condomínio Residencial Imigrantes, devido à poeira levanta pelos veículos.

O trecho margeia o muro do condomínio e fica nas proximidades da Câmara Municipal, onde existe também uma academia, uma escola infantil e uma igreja. A via foi possível graças à desapropriação de uma área (de 4.328.37 m²) realizada em 2015, ainda no governo do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza. Em maio passado, a Prefeitura quitou a dívida de precatório de R$ 6 milhões pela desapropriação da área para o prolongamento da Avenida João Pessoa.

A ação que não teve pagamento na época e gerou o precatório foi bastante citada em divergências públicas do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho contra o antecessor Bill, a quem acusa de ser o responsável pela dívida. A Sun Bloom Participações Ltda cobrou na Justiça a indenização por desapropriação indireta contra a Prefeitura, impetrada em 21 de novembro de 2019. E a sentença da ação principal condenando o município a pagar foi publicada no dia 25 de setembro de 2020.

Assunto

Durante a sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (1º), o assunto foi comentado. O vereador André Faganello (Podemos) afirmou: “O próprio prefeito Leitinho disse que aquela rua ia ‘do nada pra lugar nenhum'”, apontou. Faganello criticou o fato do Poder Executivo ter aprovado loteamento que vai construir 300 apartamentos nas proximidades da problemática rua. Segundo ele, em breve máquinas e obras vão tornar o local ainda mais impactante para a vizinhança.

O vereador Paulinho Bichof (Podemos) comentou que está sugerindo à Prefeitura a realização de estudos de engenharia de tráfego para propor soluções que facilitem o acesso de entrada e saída dos moradores e visitantes do condomínio Imigrantes. Além disso, desviar parte do tráfego da Avenida Ampelio Gazzetta para os bairros, evitando congestionamentos que ocorrem nos chamados ‘horários de pico’ próximo ao cruzamento com a Avenida Eddy de Freitas Crissiúma.

A reportagem percorreu o trecho interditado no final de tarde desta segunda-feira (1º). Em poucos minutos foi possível ver motoristas parando veículos e removendo as barreiras da Prefeitura para continuar acessando a via, burlando a proibição de órgão municipal. Por email, o Novo Momento solicitou a posição da PMNO para saber o(s) motivo(s) da interdição da via, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP