O Pedala Tour, um dos maiores passeios ciclísticos do país, vai chegar a Piracicaba. O evento esportivo – que é totalmente gratuito – acontece no dia 5 de outubro e promete mobilizar 3 mil pessoas apaixonadas por bikes. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima sexta-feira (5), exclusivamente pelo site www.pedalatour.com.br. As vagas são limitadas.

Voltado para toda a família, o Pedala Tour vai percorrer um trajeto de 8 quilômetros pelas principais ruas e avenidas do município. A largada e chegada acontecem no Parque da Rua do Porto.

Podem se inscrever crianças com idade a partir de 8 anos (acompanhadas por um responsável legal), jovens, adultos e idosos.

Os inscritos concorrerão a duas bicicletas e ainda serão presenteados com um kit com camiseta, squeeze e sacochila.

Concentração e largada

A concentração e entrega dos kits tem início marcado para às 6h, no Parque da Rua do Porto. Às 8h20, os inscritos serão convidados a participar de uma aula coletiva de alongamento, dando início às atividades físicas. A largada do passeio ciclístico acontece às 8h30. O tempo estimado do trajeto é de uma hora.

Durante todo o percurso, os ciclistas serão acompanhados por um trio elétrico, que promete agitar a manhã de domingo. Ciclistas guias vão acompanhar o grupo, proporcionando uma atividade segura e tranquila para toda a família.

Arena Pedala

Na Arena Pedala, os participantes também poderão usufruir de diversos serviços de saúde como aferição de pressão, orientação para treinos, bioimpedância e quick massage (massagens de curta duração). O passeio contará ainda com posto médico e duas ambulâncias de plantão.

Caso a bike precise de algum reparo, uma bicicletaria estará à disposição dos ciclistas para realizar pequenas manutenções de forma totalmente gratuita.

No local, também haverá frutas, água e sucos para consumo dos inscritos.

Realização

O Pedala Tour é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e do Ministério do Esporte, através da lei de incentivo ao Esporte do Governo Federal, com o patrocínio master da Caterpillar e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

Informações

No caso de dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização do evento pelo e-mail [email protected] ou pelas redes sociais: Instagram: @pedalatour.com.br – Facebook: @pedalatour.com.br

Sobre a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

A Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, fundada em 2007, é uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão e transformação social por meio de projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social. Com impacto em mais de 200 mil pessoas em todo o Brasil, a Fábrica promove condições dignas de vida e cidadania, alinhada aos Princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Para mais informações, acesse: www.fabrica.ong.br

Redes sociais: @fabrica.ong.br

Serviço

Pedala Tour 2025 – Edição Piracicaba

Inscrições: a partir do dia 05 de setembro a 2 de outubro, exclusivamente pelo site www.pedalatour.com.br

Data do evento: 5 de outubro de 2025

Concentração: A partir das 6h

Serviços de saúde e bicicletaria: Das 6h às 10h

Início do passeio: Às 8h30

Local: Parque da Rua do Porto

Endereço: Avenida Alidort Pecorasi, s/n – Piracicaba/SP

