A Novo Nordisk, empresa líder global em saúde, informa que o princípio ativo semaglutida não foi desenvolvido, em nenhum lugar do mundo, para uso em formato injetável em frascos, em cápsulas orais, pellets absorvíveis, fitas ou chip, conforme tem sido divulgado e associado erroneamente aos medicamentos da Novo Nordisk.

A Novo Nordisk desconhece a origem das matérias-primas e a forma de fabricação desses produtos. Ademais, a companhia é detentora da patente do princípio ativo semaglutida, de forma exclusiva, até pelo menos o ano de 2026. Assim, não fornecemos ou autorizamos o fornecimento de semaglutida a nenhuma farmácia de manipulação ou outra fabricante.

A Novo Nordisk ressalta que a importação, manipulação, fabricação e comercialização dos medicamentos e princípios ativos registrados pela companhia no Brasil que não sejam nas apresentações originais são consideradas irregulares. De acordo com a Anvisa, medicamentos irregulares não oferecem garantias de eficácia, segurança e qualidade exigidas para produtos sob vigilância sanitária, podendo representar risco de dano e ameaça à saúde.

A substância semaglutida é um receptor químico do peptídeo semelhante ao glucagon (GLP-1) e seu uso foi aprovado pelos órgãos reguladores somente nos formatos a seguir:

Ozempic® (semaglutida injetável 0,25 mg, 0,5mg e 1mg), em sistema de aplicação preenchido, multidose e descartável: indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, insuficientemente controlada

Rybelsus® (semaglutida oral em comprimidos de 3 mg, 7 mg e 14 mg): indicado para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 inadequadamente controlado e para melhora do controle glicêmico

Wegovy® (semaglutida injetável 0,25 mg, 0,5mg, 1mg, 1,7mg e 2,4mg ) em sistema de aplicação preenchido, multidose e descartável: indicado para adultos e adolescentes acima de 12 anos que vivem com obesidade ou com sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. Ainda sem data prevista de lançamento no Brasil).

Consulte sempre um médico para saber a melhor opção de tratamento para você.

Os medicamentos da Novo Nordisk que têm como princípio ativo a semaglutida foram estudados e devidamente testados para o tratamento seguro de populações e patologias específicas. Portanto, sua segurança está garantida apenas quando as moléculas registradas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) são utilizadas conforme as indicações de uso apresentadas em bula.

Adicionalmente, a Novo Nordisk conta com processos definidos para captura de notificações de roubo de produto e suspeita de falsificação (incluindo suspeita de locais com venda ilegal do produto). Todos os casos recebidos são analisados e investigados para devida tratativa, inclusive em nível global.

Recomendamos sempre que pacientes comprem seus medicamentos apenas em farmácias devidamente licenciadas e que cumpram com todos os requerimentos sanitários exigidos pela Anvisa.

Na hora da compra, desconfie sempre de:

sites e canais não licenciados pela Anvisa para comercialização de medicamentos e que usam os nomes das marcas e/ou adotam aplicativos de vendas e redes sociais para ofertar os produtos;

embalagem do medicamento visivelmente alterada, em idioma estrangeiro, com aparência farmacêutica (apresentação) diferente da registrada e com informações incorretas sobre o produto;

preços muito abaixo dos aprovados pelo governo (todos os produtos Novo Nordisk seguem a tabela da CMED, órgão federal que regulamenta o preço dos medicamentos no país).

Em caso de dúvidas sobre os produtos da Novo Nordisk, profissionais de saúde e pacientes podem obter informações (inclusive sobre como reconhecer se o produto é legítimo) no site www.novonordisk.com.br, bem como entrar em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 014 44 88 ou sac܂br@novonordisk܂com).