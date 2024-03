A sexualidade durante o tratamento oncológico é um tema que desafia muitos pacientes e é justamente esse o tema da Roda de Conversa com a ginecologista e especialista em saúde sexual Carolina Nakano, que vai nortear o Segundo Encontro de Pacientes Oncológicos da RMC, marcado para o dia 02/03, das 9 às 11h30, no MedPlex Campinas. O tema foi escolhido pelas próprias pacientes que participaram do primeiro encontro, realizado pelo Grupo SOnHe em setembro de 2023. “É muito importante que as pacientes entendam que o prazer não é alterado pelo câncer, o que muda é a forma de chegar até ele e, por isso, a troca de experiências é tão importante entre as mulheres que estão enfrentando essa situação”, explica Renata Sasse, diretora executiva do Grupo SOnHe. O evento é gratuito, aberto ao público, mas as vagas são limitadas, havendo a necessidade de fazer a inscrição prévia.

Sobre o Grupo SOnHe

O Grupo SOnHe – Oncologia e Hematologia é formado por oncologistas e hematologistas que fazem atendimento oncológico alinhado às recentes descobertas da ciência, com tratamento integral, humanizado e multidisciplinar em importantes centros de tratamento de câncer em Campinas, como o Hospital Santa Tereza, Oncologia Vera Cruz e Hospital PUC-Campinas. O Grupo oferece excelência no cuidado oncológico e na produção de conhecimento de forma ética, científica e humanitária, por meio de uma equipe inovadora e sempre comprometida com o ser humano. O SOnHe é formado por 14 especialistas sendo três deles com doutorado e três com mestrado. Fazem parte do grupo os oncologistas André Deeke Sasse, David Pinheiro Cunha, Vinícius Correa da Conceição, Vivian Castro Antunes de Vasconcelos, Rafael Luís, Susana Ramalho, Leonardo Roberto da Silva, Higor Mantovani, Débora Curi, Isabela Pinheiro, Amanda Negrini, Laís Feres e pelas hematologistas Lorena Bedotti e Jamille Cunha. Saiba mais: no portal www.sonhe.med.br e nas redes sociais.

Serviço

2º Encontro de pacientes oncológicos da RMC abordará sexualidade e câncer

Data: 02/03

Horário: das 9 às 11h30

Local: MedPlex Campinas – Av. Barão de Itapura, 610, Guanabara

Inscrições: https://forms.gle/e914gMuLSbubnvmP6

*Evento Gratuito com vagas limitadas