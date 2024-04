Passou o Carnaval, acabou a folia? A farra pode ter diminuído, mas a fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) segue atenta para evitar problemas no trânsito envolvendo álcool e direção. Em março, na comparação com o mesmo mês de 2023, o número de ações da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) teve aumento de 58,14%. Foram abordados 24.992 veículos em todo o Estado, frente a 15.804 em março do ano passado.

Além de agentes do Detran-SP, as operações contam com o apoio de equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. E têm impacto positivo. Entre os que sopraram o bafômetro em março, caiu o número de casos de motoristas com índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido, ou sob efeito de álcool – o volume passou de 43 para 39, em doze meses, uma queda de 9,3%.

Também foi menor a quantidade de casos de embriaguez ao volante, quando o índice de álcool passa de 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido. Foram 5 infrações no mês passado, ante 13 no mesmo período do ano passado. Uma redução de 61%.

Por outro lado, houve mais recusas ao bafômetro: 769 motoristas se negaram a soprá-lo, contra 671 em março de 2023, um aumento de 14,6%.

Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro: R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Já os casos de embriaguez são considerados crimes de trânsito e os motoristas são conduzidos ao distrito policial. Se condenados, além da multa e suspensão da CNH, eles poderão cumprir pena de seis meses a três anos de prisão, de acordo com a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Fiscalizações em março

Ao todo, foram realizadas 39 ações de fiscalização da ODSI no estado de São Paulo. As ações aconteceram nas cidades de: Araçatuba, Araras, Assis, Avaré, Bauru, Birigui, Botucatu, Fernandópolis, Franca, Glicério, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Iracemápolis, Itapeva, Itaquaquecetuba, Jaguariúna, Jales, Jundiaí, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Novo Horizonte, Olímpia, Peruíbe, Rancharia, Registro, Salto, Santo André, São José do Rio Preto, São Paulo (quatro ações), Sertãozinho, Taquarituba, Taubaté, Tupã e Votuporanga.