O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou na manhã desta sexta-feira (5) o termo de adesão ao Programa Facilita SP, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que, em parceria com o município, investe na desburocratização para abertura e licenciamento de empresas.

A adesão ao programa prevê o enquadramento de uma maior quantidade de atividades econômicas na classificação de baixo risco, que são aquelas em que o alvará é concedido de forma rápida e praticamente automática.

“A iniciativa impacta positivamente os empresários que querem abrir um negócio e aqueles que já têm empreendimento estabelecido e precisam renovar as licenças e alvarás de funcionamento. Queremos que os empreendedores de Americana também possam se valer dessas condições previstas no programa”, explicou o prefeito Chico.

A burocracia menor e a agilidade, previsibilidade e transparência são usados como incentivo para o aumento dos níveis de investimento, promovendo o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para a população e contribuindo para aumentar a arrecadação.

“Isso tende a facilitar muito a vida de grande parte dos empreendedores, atraindo mais investimentos para nossa cidade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.