Abre e fecha- Os serviços essenciais da Prefeitura de Americana, como atendimento médico de urgência e emergência, limpeza pública e segurança, funcionam normalmente nos dias 20 e 21 de abril (segunda e terça-feira), durante o ponto facultativo e o feriado de Tiradentes.
Os serviços administrativos que atendem exclusivamente de forma presencial estarão disponíveis até as 16h desta sexta-feira (17) e serão retomados às 9h de quarta-feira (22).
Pela internet, a qualquer dia e horário, a população pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, por meio do site da Prefeitura, clicando no ícone “Americana Inteligente”.
Confira o que abre e fecha:
– Paço Municipal: Fechado;
– Departamento de Água e Esgoto: Atende emergências todos os dias pelo telefone 0800-012-3737; WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h;
– Biblioteca Municipal: Fechada;
– Parque Ecológico: Aberto no sábado e domingo, das 8h às 16h; Segunda e terça-feira fechado;
– Jardim Botânico: Aberto todos os dias, das 6h às 20h;
– Parque Natural “Nilton Pinto Duarte”: Aberto normalmente todos os dias;
– Centro Cívico: Pista de atletismo aberta todos os dias, até as 22h. Entrada pela Rua Bahia;
– Farmácia Central: Fechada;
– Pronto Socorro do Hospital Municipal: Funciona normalmente 24 horas;
– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga: Funciona normalmente 24 horas;
– UPA São José: Funciona normalmente 24 horas;
– UPA Dona Rosa: Funciona normalmente 24 horas;
– Unidades Básicas de Saúde: Fechadas, retornam na quarta-feira (22), às 7h30;
– Centro de Controle de Zoonoses: Mantém uma equipe de plantão, das 7h às 16h, para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontrem nas vias públicas. Nas residências, são recolhidos apenas animais mortos. O telefone para contato é (19) 3467-1187;
– CEO (Centro de Especialidades Odontológicas): Plantão odontológico disponível todos os dias, das 8h às 12h;
– Guarda Municipal: Atendimento 24 horas todos os dias. A população pode ligar no telefone 153;
– Coleta de lixo domiciliar: Será realizada normalmente;
– Coleta seletiva: Será realizada na segunda-feira e não será realizada na terça-feira;
– Ecopontos: Abertos na segunda-feira e fechados na terça-feira;
– Praças de Esportes: As praças dos bairros Nova Americana e Jardim Ipiranga ficarão com os portões abertos para que a população utilize os equipamentos externos, como campos de areia e brinquedos. Os ginásios estarão fechados. As demais Praças de Esportes permanecerão fechadas;
– Assessoria de Imprensa: Atendimento de plantão.
