O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 146 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Com o ponto facultativo do dia 20 e o feriado de 21 de abril o atendimento presencial será retomado na quarta-feira (22). A população pode acessar, normalmente, os serviços oferecidos de maneira virtual.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no PAT.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
Vagas de emprego
Assistente de Vendas – Com Experiência 1
Atendente Balconista – Sem Experiência 4
Atendente no Setor de Frios e Lacticínios – Sem Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 24
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 18
Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 1
Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 5
Auxiliar de Logística – Sem Experiência 10
Eletricista – Com Experiência 2
Eletricista – Sem Experiência 3
Embalador, a Mão – Com Experiência 2
Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3
Estoquista – Sem Experiência 1
Mecânico de Injeção Eletrônica – Sem Experiência 1
Mecânico Eletricista de Veículo Automotores 1
Orientador de Tráfego para Estacionamento – Sem Experiência 2
Serralheiro – Com Experiência 5
Supervisor de Andar – Sem Experiência 1
Trabalhador do Acabamento de Artefatos de Tecidos e Couro – Sem Experiência 3
Vendedor Interno – Sem Experiência 3
Vagas de estágio
Estágio em Administração 11
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio Técnico em Segurança 1
Estágio para Ensino Médio 11
Vagas de Jovem Aprendiz
Arco Administrativo 20
Arco Logística 1
Arco Comércio e Varejo 1
Arco Produção 1
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