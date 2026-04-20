O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 146 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com o ponto facultativo do dia 20 e o feriado de 21 de abril o atendimento presencial será retomado na quarta-feira (22). A população pode acessar, normalmente, os serviços oferecidos de maneira virtual.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no PAT.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

Vagas de emprego

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente Balconista – Sem Experiência 4

Atendente no Setor de Frios e Lacticínios – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 24

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 18

Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 1

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 5

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 10

Eletricista – Com Experiência 2

Eletricista – Sem Experiência 3

Embalador, a Mão – Com Experiência 2

Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3

Estoquista – Sem Experiência 1

Mecânico de Injeção Eletrônica – Sem Experiência 1

Mecânico Eletricista de Veículo Automotores 1

Orientador de Tráfego para Estacionamento – Sem Experiência 2

Serralheiro – Com Experiência 5

Supervisor de Andar – Sem Experiência 1

Trabalhador do Acabamento de Artefatos de Tecidos e Couro – Sem Experiência 3

Vendedor Interno – Sem Experiência 3

Vagas de estágio

Estágio em Administração 11

Estágio em Marketing 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Farmácia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio Técnico em Segurança 1

Estágio para Ensino Médio 11

Vagas de Jovem Aprendiz

Arco Administrativo 20

Arco Logística 1

Arco Comércio e Varejo 1

Arco Produção 1

Leia + sobre economia, emprego e mercado