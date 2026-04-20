Foi avisada depois— Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, morreu neste domingo (19), aos 96 anos, em Belo Horizonte (MG).
A família decidiu não comunicar a participante neste momento e mantê-la no confinamento. Faltando apenas dois dias para o fim do programa, Ana Paula é apontada como uma das favoritas e possível vencedora da edição do BBB 26. Segundo a equipe, a decisão respeita um desejo manifestado pelo pai em vida.
Globo decide avisar
A TV Globo decidiu comunicar a participante sobre o falecimento durante o confinamento no Big Brother Brasil 2026. Abalada, Ana Paula contou ao colega Juliano sobre a perda e disse uma frase que emocionou o público: “Agora eu não sou filha de ninguém”. Ela perdeu a mãe aos 16 anos. A despedida acontecerá na quarta-feira. Favorita ao prêmio, segue como principal nome para vencer o reality
