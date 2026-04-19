As obras da segunda etapa do Parque das Paineiras de Santa Bárbara d’Oeste SBO avançam com novas frentes de trabalho, garantindo melhorias estruturais em diferentes áreas do projeto. Entre as ações, está a remoção das leucenas e a recomposição de área degradada na Rua da Ervilha, ação importante para a recuperação ambiental e valorização do espaço.

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Já na Rua Sorocaba, segue em andamento a execução do prolongamento das redes de drenagem, fundamental para o escoamento adequado das águas pluviais.

O projeto a ser executado dispõe de 1,4 mil metros lineares com academia ao ar livre, estação de calistenia, playground, calçadas e ciclovia. Um amplo espaço de 15,4 mil metros quadrados também apresentará campo de futebol, academia ao ar livre, quadras de vôlei de praia e basquete street, playground, espaço pet, calçadas e bancos, enquanto outra área, de 1,2 mil m² contará com academia ao ar livre e bancos. Toda a área contará com plantio de árvores de espécies adequadas, novo paisagismo e iluminação em LED.

Entrega em SBO

“Após a entrega da primeira etapa, seguimos firmes na continuidade do Parque das Paineiras, avançando com uma obra que transforma uma área antes sem uso em um espaço vivo, estruturado e integrado à cidade. É um projeto que une qualidade de vida, sustentabilidade e cuidado com as pessoas, e que reforça o nosso compromisso com o presente e o futuro de Santa Bárbara d’Oeste”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

A primeira etapa do Parque das Paineiras foi entregue em abril de 2025, em área localizada entre a Avenida Antonio Pedroso e a Avenida São Paulo. São mais de 80 mil metros quadrados de área, que dispõem de mais de 3 mil mudas de árvores plantadas, com recomposição da natureza e novas estruturas esportivas e de lazer, como fonte interativa, pista de caminhada, pisos para skate e patins, quadra de vôlei de areia, quadra de basquete street, playground e academia ao ar livre – inclusive com equipamentos adaptados para cadeirantes, espaço pet, ciclovia, rampa para escalada infantil, iluminação em LED, entre outras estruturas.