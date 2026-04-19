O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre o restabelecimento do transporte escolar nos bairros Jardim Nossa Senhora do Carmo e São Manoel.

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Segundo o parlamentar, pais de alunos reclamaram da interrupção do serviço de transporte escolar que anteriormente atendia a região.

Fala Caetano

“O transporte escolar não é um privilégio, mas uma garantia de acesso à educação com segurança e dignidade; por isso, é fundamental reavaliar essa medida e buscar soluções que atendam às famílias do Jardim Nossa Senhora do Carmo e São Manoel, assegurando que nenhum aluno seja prejudicado pela distância ou pela falta de mobilidade”, afirma Marcos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima quarta-feira (22).