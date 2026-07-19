A Academia da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sumaré concluiu, na semana que se passou, a etapa prática do Curso de Formação de Agentes de Trânsito com a realização de uma operação educativa voltada à orientação de motoristas e à capacitação dos futuros agentes. A ação teve como objetivo proporcionar aos alunos a vivência prática das atividades de fiscalização e abordagem, aliando aprendizado técnico à conscientização da população sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito.

A operação foi realizada em dois importantes corredores viários da cidade: na Avenida Rebouças, no sentido Nova Odessa, e na Avenida Fuad Assef Maluf, no sentido Centro.

Fiscalização

Durante a fiscalização, aproximadamente 230 veículos — entre motocicletas, automóveis e caminhões — foram abordados pelas equipes. Além das consultas aos veículos e da verificação da documentação de condutores e passageiros, os motoristas receberam orientações com base nas normas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), reforçando a importância da condução segura e do respeito à legislação.

Como resultado da operação, foram lavrados quatro autos de infração de trânsito, sem a necessidade de apreensão de veículos, evidenciando o caráter predominantemente preventivo e educativo da ação.

O secretário municipal de Segurança, Jeverson Eclair, destacou a importância da iniciativa para a formação dos novos agentes e para a promoção de um trânsito mais seguro. “A formação prática é uma etapa fundamental para preparar nossos futuros agentes de trânsito. Além de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, a operação também reforça nosso compromisso com a educação para o trânsito e com a preservação da segurança viária em Sumaré.”