Apresentação gratuita na Praça do Macarenko iniciou a agenda festiva (programação) de aniversário do município, promovendo uma noite de música, cultura e integração para as famílias sumareenses

As celebrações em homenagem aos 158 anos de emancipação político-administrativa do município de Sumaré tiveram início neste sábado (18 de julho), com a apresentação gratuita da cantora Sarah Farias. O show de abertura oficial da programação de aniversário foi realizado na Praça do Macarenko, um dos pontos de convivência pública da cidade, com acesso livre a toda a população e visitantes, que compareceram em grande número para prestigiar o evento.

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Antes do início do espetáculo principal, o público acompanhou a apresentação especial da orquestra da igreja Assembleia de Deus – Ministério Belém, que abriu a noite festiva. O evento contou com a presença de autoridades do Poder Executivo e do Legislativo municipal, que acompanharam as atividades comemorativas junto aos cidadãos.

A iniciativa integra o calendário cultural especial do município preparado para comemorar a trajetória histórica da cidade ao longo de todo o mês. O espetáculo buscou oferecer uma opção de lazer, cultura e confraternização comunitária, promovendo um ambiente seguro e receptivo para famílias, amigos e cidadãos de todas as idades.

Trajetória e Destaque Nacional

Natural de Alagoas, a cantora e compositora Sarah Farias consolidou-se como um dos maiores expoentes da música gospel contemporânea e uma das principais referências do gênero vindas da região Nordeste do país. Com indicações a premiações de grande relevância, como o Grammy Latino de 2021, a artista possui forte alcance nas plataformas de streaming e redes sociais, somando mais de 1,1 bilhão de visualizações em seu canal oficial no YouTube e ultrapassando 2,7 milhões de seguidores no Instagram.

O repertório da apresentação no município trouxe composições conhecidas por abordarem mensagens de superação, acolhimento, fé e resiliência — temas inspirados diretamente em sua história de vida. O público sumareense pôde acompanhar sucessos marcantes de sua discografia, como as canções “Sobrevivi” — cujo registro alcança expressiva recepção do público em nível nacional —, “Deixa Eu Te Usar” (lançada originalmente em 2014, com mais de 328 milhões de exibições), além de composições emocionantes como “O Céu Está me Sustentando” (2020). O show também trouxe novidades recentes de trabalho, incluindo o single “Engaja na Vitória”, lançado em janeiro de 2024.

Estrutura e Continuidade na Programação

A Praça do Macarenko recebeu uma estrutura montada especificamente para garantir o conforto e o bem-estar dos presentes. A realização do evento na área central facilitou o deslocamento e o acesso público por diferentes meios de transporte.

Outras atrações artísticas e atividades institucionais estão agendadas dentro do cronograma comemorativo e serão divulgadas progressivamente no decorrer das próximas semanas nos canais oficiais do município.