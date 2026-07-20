MAC Americana apresenta filme sobre recomeços após o fim do cangaço

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana apresenta, na segunda-feira (20), o filme “Aos Ventos que Virão” (2013), às 19h30, durante a Sessão Pontos MIS. A obra de Hermano Penha tem classificação de 14 anos. A entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

“Aos Ventos que Virão” apresenta Zé Olímpio na pequena cidade do interior do Sergipe que entra inadvertidamente para a história como o palco da morte de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Para fugir da perseguição aos remanescentes do Cangaço, o ex-cangaceiro decide recomeçar a vida em São Paulo e, ao lado da esposa Lucia (Emanuelle Araújo), engrossa o coro dos milhões de nordestinos que migram para o sudeste brasileiro e conseguem um emprego na construção civil.

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Na região mais rica do País, Zé Olímpio começa outras lutas, agora contra o preconceito, o subemprego e a intolerância. Neste cenário, a construção de Brasília é uma luz de esperança que o leva a entrar para a política e experienciar o cotidiano das instituições brasileiras.

Cinema

“O cinema brasileiro tem o poder de representar cenários presentes na formação histórica de nossa sociedade e a Sessão Pontos MIS desta semana faz este debate ao abordar o fim do Cangaço e outros momentos relevantes para a constituição do brasileiro”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

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