Ocorrências registradas entre sexta-feira (18) e sábado (19) em Americana e Santa Bárbara d’Oeste resultaram em prisões por violência doméstica, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva

O 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I) registrou uma série de ocorrências entre sexta-feira (18) e a madrugada de sábado (19) em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As ações resultaram na prisão de cinco pessoas por crimes como violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e descumprimento de medida protetiva.

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Armado com facas

O primeiro caso foi registrado na noite de sexta-feira (18), no bairro São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. Policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um homem armado com facas.

No local, o suspeito, de 35 anos, negou as agressões e afirmou que apenas havia discutido com a vítima por ciúmes. No entanto, a mulher, de 46 anos, relatou que foi surpreendida pelo agressor quando saía para descartar o lixo, sendo empurrada para o interior da garagem, onde sofreu socos, puxões de cabelo e ameaças de morte com duas facas.

As armas utilizadas foram encontradas próximas ao portão da residência. Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas devido ao comportamento agressivo do homem. Após atendimento médico, que constatou escoriações na vítima, o suspeito teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

Armado com revólver calibre .32 e a PM

Ainda na sexta-feira, em Americana, um homem de 21 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante uma ocorrência na Estrada Usina Ester.

A equipe foi acionada para averiguar uma denúncia sobre um indivíduo armado nas proximidades da Estrada Ivo Macris. No local, os policiais encontraram cerca de dez pessoas reunidas em uma área de mata. Durante a vistoria em um dos veículos, foi localizado um revólver calibre .32 com numeração suprimida e cinco munições intactas.

O proprietário do automóvel assumiu ser o dono da arma e alegou que a mantinha para sua segurança. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão em flagrante confirmada.

Ex é detido descumprindo medida protetiva

Já na madrugada de sábado (19), outra ocorrência de violência doméstica foi registrada em Santa Bárbara d’Oeste. A Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos por descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição.

A vítima relatou que o relacionamento havia terminado há cerca de um ano, mas que continuava sendo constantemente perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro. Ela apresentou aos policiais a medida protetiva de urgência que proibia a aproximação do autor.

Quando as equipes chegaram ao endereço, o homem deixava a frente da residência e foi imediatamente abordado. Diante da constatação do descumprimento da ordem judicial, ele recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça.

Dois pegos com drogas no Lírios

Também na madrugada de sábado, uma operação da Polícia Militar no bairro Jardim dos Lírios, em Americana, terminou com a prisão de dois homens por tráfico de drogas.

Após denúncia anônima, os policiais flagraram um dos suspeitos arremessando uma sacola com entorpecentes para o quintal de uma residência ao perceber a aproximação da viatura. Durante as diligências, outros dois homens foram abordados em um imóvel utilizado para armazenar drogas.

Ao todo, foram apreendidas 196 porções de cocaína, 114 porções de crack, 91 porções de maconha, 46 porções de dry, R$ 279,25 em dinheiro, quatro celulares e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. Dois dos envolvidos tiveram a prisão em flagrante ratificada pelo crime de tráfico de drogas, enquanto o terceiro foi ouvido e liberado para prosseguimento das investigações.