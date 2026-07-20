Haddad decide fazer convenção do PT em Campinas (Sousas)

A convenção estadual do PT que oficializará a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo será realizada em Campinas, no próximo dia 26 de julho. O PT de Americana vai levar filiados para o evento.

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A decisão foi tomada durante uma reunião entre representantes do PT e do PSB, e confirma a estratégia de levar o evento para o interior paulista.

A defesa para que a convenção acontecesse fora da capital partiu do presidente Lula. A avaliação de integrantes da campanha é de que a oficialização da chapa no interior tem peso simbólico e eleitoral, diante da necessidade de ampliar a presença da esquerda no principal reduto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).