Vendia coca ‘Pablo’ e a casa caiu em Nova Odessa

Ocorrências registradas entre sexta-feira (17) e domingo (19) em Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia terminaram com quatro prisões em flagrante e o cumprimento de um mandado judicial

A Polícia Militar, por meio do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I), registrou diversas ocorrências entre sexta-feira (17) e domingo (19) nas cidades de Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia. As ações resultaram em prisões por violência doméstica e tráfico de drogas, além do cumprimento de um mandado de prisão por roubo.

Grávida de 9 meses denuncia marido por agressão

O primeiro caso ocorreu na noite de sexta-feira (17), no Jardim Vitória, em Sumaré. Policiais militares foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, uma mulher de 36 anos relatou ter sido ameaçada pelo companheiro, de 39 anos, e informou que já havia sofrido agressões físicas em outras ocasiões.

Como a vítima estava no nono mês de gestação, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica. Segundo a PM, não foram constatadas alterações em seu estado de saúde. Em seguida, as partes foram levadas ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.

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Vendendo entorpecentes perto de comércio

Também na sexta-feira, em Nova Odessa, um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas no Jardim Santa Rita I. Durante patrulhamento, os policiais perceberam a atitude suspeita do indivíduo em frente a um estabelecimento conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Na abordagem, foram apreendidos 62 gramas de cocaína, um aparelho celular e R$ 252 em dinheiro. As embalagens dos produtos ilícitos continham a palavra ‘Pablo’. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

Mais um traficando em Hortolândia

Já na manhã de domingo (19), outra prisão por tráfico foi registrada no Jardim Amanda, em Hortolândia. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um homem de 36 anos que demonstrou comportamento suspeito ao notar a aproximação da viatura.

Com ele foram apreendidos 76 gramas de cocaína, 18 gramas de crack e R$ 12 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial.

Procurado por roubo capturado em Sumaré

Ainda no domingo, durante uma fiscalização de trânsito na Avenida Chico Mendes, no Parque das Nações, em Sumaré, a equipe policial abordou o condutor de uma motocicleta. Após consulta aos sistemas, foi constatado que o homem, de 31 anos, era procurado pela Justiça por um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal).

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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