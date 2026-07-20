Moradores da cidade podem se candidatar gratuitamente pelo WhatsApp ou por e-mail

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 32 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município com experiência nas funções pretendidas.

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Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o endereço eletrônico [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade.

Confira as vagas no PLT:

ALMOXARIFE – Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

ATENDENTE – Ensino fundamental completo. Maior de 18 anos. Não é necessário experiência. Escala 5×2 das 16h10 às 00h30. Salário R$ 1.939,89, vale-transporte, refeição no local, seguro de vida, vale-alimentação, Dr. Deco. (1 vaga)

AUDITOR DE PREVENÇÃO E PERDAS – Ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência prévia na área ou função similar. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com ou sem experiência. Residir em Nova Odessa. Salário R$ 1.837,20, vale-refeição, cesta básica R$ 144,00, assiduidade R$ 300, condução, Totalpass. (1 vaga)

CONFERENTE DE INVE N TÁRIO – Ensino médio completo, disponibilidade de horário. Desejável técnico na área de logística. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras + cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass, adicional noturno 20%. (1 vaga)

CONSULTOR DE CONSÓRCIO – Ensino médio completo. Experiência com vendas de consórcio ou seguros. De segunda a sexta, das 08h30 às 18h, e sábado, das 08h30 às 13h. Comissionista, vale-refeição, vale-transporte, convênio médico, Totalpass, convênio Senac e Sesc. (1 vaga)

CONSULTOR DE RETENÇÃO – Ensino médio completo. Conhecimento em informática básica. Disponibilidade de horário. Salário compatível, vale-refeição, vale-transporte, PLR, Totalpass; convênio médico, odontológico e farmácia; telemedicina, desconto em planos Desktop, programa de desenvolvimento, trilha de carreira. (10 vagas)

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE – Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

ELETRICISTA MONTADOR – Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO – Cursando o 3º semestre em Administração. 6 horas diárias. (1 vaga)

FERRAMENTEIRO – Curso completo na área e experiência comprovada. De segunda a sexta, das 07h30 às 17h28. Salário a combinar, vale-transporte, vale-alimentação, convênio médico e odontológico, café da manhã no local. (1 vaga)

MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Desejável experiência na área de educação infantil. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Das 07h30 às 17h30. Salário a combinar. (1 vaga)

MONTADOR DE PRÉ-FABRICADO – Experiência em montagem. Disponibilidade para viagens. Salário a combinar, benefícios. (1 vaga)

MEIO OFICIAL DE MONTAGEM DE PRÉ-FABRICADO – Experiência em montagem. Disponibilidade para viagens. Salário a combinar, benefícios. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio completo. Ambos os sexos, com ou sem experiência. (3 vagas)

OPERADOR DE PRODUÇÃO – Ambos os sexos. Ensino fundamental completo. Não é necessário experiência. Escala 6×1 e 6×2, das 13h30 às 22h20. Salário a combinar, convênio médico, fretado, vale-alimentação, alimentação no local, Gympass, PLR. (5 vagas)

ORÇAMENTISTA – Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)