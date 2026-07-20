O Whatsapp decidiu limitar as mensagens em listas de transmissão a um total de 35 envios por mês. O aplicativo está atualizando o funcionamento das listas de transmissão, impondo limites rigorosos para o envio de mensagens.

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Limite de até 35 mensagens enviadas por lista em um ciclo (aproximadamente por mês). O envio passou a ser gerenciado pelo dispositivo do remetente, que envia individualmente a mensagem para cada contato, marcando-a como lista de transmissão.

As conversas abertas no aplicativo agora mostram uma conversa individual para cada contato que recebeu a mensagem da lista.

Essa mudança afeta diretamente como empresas se comunicam com seus contatos via WhatsApp. O que você precisa saber e como adaptar suas estratégias para continuar alcançando seu público com eficácia.

Listas de Transmissão no WhatsApp