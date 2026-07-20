O Whatsapp decidiu limitar as mensagens em listas de transmissão a um total de 35 envios por mês. O aplicativo está atualizando o funcionamento das listas de transmissão, impondo limites rigorosos para o envio de mensagens.
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Limite de até 35 mensagens enviadas por lista em um ciclo (aproximadamente por mês). O envio passou a ser gerenciado pelo dispositivo do remetente, que envia individualmente a mensagem para cada contato, marcando-a como lista de transmissão.
As conversas abertas no aplicativo agora mostram uma conversa individual para cada contato que recebeu a mensagem da lista.
Essa mudança afeta diretamente como empresas se comunicam com seus contatos via WhatsApp. O que você precisa saber e como adaptar suas estratégias para continuar alcançando seu público com eficácia.
Listas de Transmissão no WhatsApp
Listas de transmissão é uma ferramenta que permite enviar a mesma mensagem para até 256 contatos simultaneamente, sem criar grupos ou conversas individuais. Antes, o WhatsApp gerenciava o envio automaticamente nos servidores, multiplicando a mensagem para todos os contatos.
O usuário encaminhava uma única mensagem para uma lista de Transmissão e então o aplicativo p que possui os registros dos contatos vinculados nesta lista, encaminhava a referida mensagem para todos os contatos vinculados, agora, ao executar o envio de uma mensagem para a lista de transmissão, o dispositivo do usuário abre uma nova conversa com todos os contatos vinculados, fazendo com que a operação de processamento fique no dispositivo móvel e seja considerado como uma mensagem única para cada contato, identificando ainda como uma mensagem iniciada pela lista de transmissão para fácil identificação do usuário.
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