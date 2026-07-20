Hortolândia: Jardim Bela Ville recebe reforço e implantação de sinalização de solo

Prefeitura de Hortolândia garante segurança viária inclusive nas avenidas projetadas da cidade

Os novos bairros e empreendimentos de Hortolândia também recebem atenção da Prefeitura para garantir a segurança viária e evitar sinistros de trânsito. Nesta quinta-feira (16/07), o reforço e a pintura da sinalização de solo foi concluída na avenida Marcos Matiussi Curso de Souza, no cruzamento com a rua Rio Paranapanema, no Jardim Bela Ville. O local possui avenidas novas e planejadas. Esta é mais uma etapa do trabalho da Administração Municipal que é realizado em todas as regiões da cidade, seguindo um cronograma de acordo com a necessidade da área.

SEGURANÇA VIÁRIA

A segurança viária é intensificada com uma série de ações, que vão de atividades educativas, como o “Maio Amarelo”, por exemplo, além de outras atividades em unidades de ensino, reforço na sinalização de solo, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal em 2019 para a redução de mortes no trânsito da cidade. A Prefeitura também investe na malha cicloviária que hoje está em 60 km de ciclovias interligadas.

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TRABALHO REFORÇADO DESDE O INÍCIO DO ANO

Neste ano, equipes da Administração Municipal também realizaram o mutirão de reforço e sinalização de solo em outros pontos da cidade.

Jardim Nova Europa, no cruzamento entre as ruas Itamaracá e São Vicente

Jardim Nova Hortolândia

Jardim Amanda, ruas no entorno da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Maria Célia Cabral, ruas Carlos Gomes e Pedro Vilas Boas

Vila Real, próxima ao viaduto inaugurado neste ano pelo prefeito Zezé Gomes,

Jardim São Bento, na rua Elizeth Cardoso

Parque Orestes Ongaro, entre as ruas Milton Teixeira, Rio Mississipi e Rio Iguaçu.

Recreio Alvorada, próximo da unidade de ensino

Jardim Boa Esperança, rua da Coruja

Jardim Interlagos, rua Rio Tapajós

Vias localizadas entre o Jardim Carmen Cristina e o Jardim Minda

Jardim Santa Fé

Vias localizadas entre os bairros Jardim das Figueiras e Novo Cambuí

Jardim Nossa Senhora Auxiliadora (novo conjunto semafórico)

ao redor da Escola Estadual Yassuo Sasaky, no Jardim Santa Esmeralda

Ciclovia do Complexo Esportivo da Mina

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