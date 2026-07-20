Hortolândia: Jardim Bela Ville recebe reforço e implantação de sinalização de solo
Prefeitura de Hortolândia garante segurança viária inclusive nas avenidas projetadas da cidade
Os novos bairros e empreendimentos de Hortolândia também recebem atenção da Prefeitura para garantir a segurança viária e evitar sinistros de trânsito. Nesta quinta-feira (16/07), o reforço e a pintura da sinalização de solo foi concluída na avenida Marcos Matiussi Curso de Souza, no cruzamento com a rua Rio Paranapanema, no Jardim Bela Ville. O local possui avenidas novas e planejadas. Esta é mais uma etapa do trabalho da Administração Municipal que é realizado em todas as regiões da cidade, seguindo um cronograma de acordo com a necessidade da área.
SEGURANÇA VIÁRIA
A segurança viária é intensificada com uma série de ações, que vão de atividades educativas, como o “Maio Amarelo”, por exemplo, além de outras atividades em unidades de ensino, reforço na sinalização de solo, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal em 2019 para a redução de mortes no trânsito da cidade. A Prefeitura também investe na malha cicloviária que hoje está em 60 km de ciclovias interligadas.
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TRABALHO REFORÇADO DESDE O INÍCIO DO ANO
Neste ano, equipes da Administração Municipal também realizaram o mutirão de reforço e sinalização de solo em outros pontos da cidade.
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Jardim Nova Europa, no cruzamento entre as ruas Itamaracá e São Vicente
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Jardim Nova Hortolândia
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Jardim Amanda, ruas no entorno da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Maria Célia Cabral, ruas Carlos Gomes e Pedro Vilas Boas
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Vila Real, próxima ao viaduto inaugurado neste ano pelo prefeito Zezé Gomes,
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Jardim São Bento, na rua Elizeth Cardoso
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Parque Orestes Ongaro, entre as ruas Milton Teixeira, Rio Mississipi e Rio Iguaçu.
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Recreio Alvorada, próximo da unidade de ensino
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Jardim Boa Esperança, rua da Coruja
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Jardim Interlagos, rua Rio Tapajós
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Vias localizadas entre o Jardim Carmen Cristina e o Jardim Minda
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Jardim Santa Fé
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Vias localizadas entre os bairros Jardim das Figueiras e Novo Cambuí
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Jardim Nossa Senhora Auxiliadora (novo conjunto semafórico)
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ao redor da Escola Estadual Yassuo Sasaky, no Jardim Santa Esmeralda
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Ciclovia do Complexo Esportivo da Mina
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