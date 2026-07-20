A influenciadora digital Ulissias Marcelli Couto Flores Cardial, de 30 anos, foi encontrada morta ao lado do namorado, Vinícius Souza de Carvalho, de 28 anos, na manhã desse sábado, 18, em uma estrada vicinal de Porto Seguro, na Bahia.

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Segundo a Polícia Civil, os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo na sexta-feira, 17. O caso é investigado para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Durante a perícia, foram recolhidos sete estojos deflagrados e dois projéteis de calibre 9 milímetros.

O celular de Ulissias foi apreendido para análise. Já o aparelho de Vinícius não foi localizado, embora uma fotografia registrada antes da chegada da polícia mostre o telefone preso à cintura dele.

Ulissias era influenciadora digital, fire performer

(artista do fogo), empresária, motociclista e defensora da causa animal na região de Porto Seguro, onde morava.

Nas redes sociais, reunia mais de 19 mil seguidores, produzindo conteúdo voltado ao universo do rock e do motociclismo. Ela entrevistava participantes de encontros do segmento e fazia a cobertura de eventos.

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