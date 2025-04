Em operação realizada na noite de sábado (12) em Sumaré, o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu três homens por tráfico de drogas na Rua Édson Nunes dos Santos, no Jardim Denadai. Também resultou na apreensão de mais de 10 quilos de drogas e R$ 22 mil em espécie.

De acordo com a ocorrência, durante patrulhamento pela região os policiais avistaram dois homens dentro de um veículo Ônix. Um deles manuseava uma quantia em dinheiro, enquanto o outro segurava dois tabletes de haxixe. A dupla foi abordada e, com eles, foram encontrados R$ 5.651 em espécie. A chave de um segundo veículo, um Prisma estacionado nas proximidades, foi localizada com os suspeitos. Ao revistar o carro, os agentes encontraram uma bolsa contendo mais um tablete de haxixe e oito porções de maconha.

Ao ser questionado, um dos detidos confessou possuir mais entorpecentes em sua residência, localizada no Jardim Centenário, em Campinas. No imóvel, a equipe encontrou: 2.0228 comprimidos de ecstasy, diversas porções de haxixe e maconha, duas balanças de precisão, materiais para embalo das drogas e R$ 17.190 em dinheiro ‘vivo’. A estimativa da Polícia é de que o prejuízo ao tráfico supere R$ 1,3 milhão, considerando o volume e a natureza das substâncias apreendidas.

Segundo um dos policiais envolvidos na ação. “o trabalho de inteligência e a atuação estratégica do Baep foram essenciais para essa importante apreensão. Tiramos de circulação uma grande quantidade de drogas e impactamos diretamente a atuação do crime organizado na região. O trio foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde o delegado de plantão lavrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Todos os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça. O dinheiro e os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para perícia.