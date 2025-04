O Ponto de Cultura Associação Estação Quilombo promove, nas terças-feiras às 19h, ensaios semanais de maracatu, em atividades gratuitas e abertas ao público sobre os instrumentos, a música e a cultura da manifestação, na Estação Cultura de Americana (Avenida Dr. Antônio Lobo, 166, Centro).

A associação foi contemplada por edital de chamamento lançado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o objetivo de fomentar projetos continuados e ampliar o acesso da população às atividades culturais.

A iniciativa do Ponto de Cultura busca preservar e fortalecer as tradições do maracatu nagô, promovendo práticas culturais de matriz africana que reforçam a identidade e a coesão da comunidade negra em Americana.

Durante os ensaios do grupo, composto por 30 integrantes com idades entre 15 e 50 anos, o público vivencia a cultura do maracatu através da prática, conhecendo os instrumentos como alfaias, gonguês e caixas, e aprendendo sobre a música.

O projeto contemplado prevê ainda a promoção de atividades educativas de forma regular, continuada e gratuitas voltadas para a formação cultural, tais como oficinas, cursos, workshops, palestras e seminários divulgados nas redes sociais do grupo.

“Os recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) destinados à Política Nacional de Cultura Viva (PNCV) são de extrema importância para o fomento de iniciativas culturais nascidas no município e ciente disso, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi realizou os trâmites necessários em Americana, contemplado seis projetos continuados de pontos de cultura e democratizando o acesso à produção cultural e artística na cidade”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O projeto é realizado por meio do Ponto de Cultura Associação Estação Quilombo, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, por meio do edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo Federal, via Ministério da Cultura.