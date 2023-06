Acia sedia encontro sobre exportação na quarta-feira

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) vai sediar, nesta quarta-feira, dia 28, o Programa de Qualificação para Exportação (Peiex-Facamp). Trata-se de uma capacitação voltada para as empresas que estão interessadas em vender seus produtos e o evento irá esclarecer os principais pontos, envolvendo documentação, embalagem e tributação. O Peiex é gratuito e será realizado na sede da Acia, na Rua Primo Picoli, 232, a partir das 9 horas. As inscrições ainda podem ser feitas pelo e-mail peiex@facamp.com.br

O encontro tem o apoio também da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana).

Peiex é um programa de qualificação para exportação oferecido pela Apex-Brasil para que o processo de exportação seja iniciado de forma planejada e segura, capacitando e esclarecendo dúvidas. Para Diogo Mentor, terceiro vice-presidente da Acia, esta é uma grande oportunidade para que as empresas interessadas tenham conhecimento sobre os procedimentos.

“O evento tem por objetivo deixar a empresa apta para vender seu produto lá fora. O empresário vai saber como agir para encontrar os seus clientes. Aqueles que já exportam terão também mecanismos em abrir novos mercados e ampliar seus negócios”, comentou Diogo. Ele falou que o Peiex esclarece todas as dúvidas, desde as questões burocráticas como também as operacionais.

“O potencial exportador de Americana é visível. Uma cidade regionalmente importante tem no mercado exterior um caminho natural”, disse o monitor extensionista do Núcleo Peiex Facamp, Olavo Henrique Furtado.

PROGRAMAÇÃO – QUARTA-FEIRA, DIA 28

9 horas – Recepção e café

9h30 – Abertura

Rodrigo Sabbatini – Diretor acadêmico da Facamp

Marcelo Antonio Fernandes – Presidente da Acia

Rafael de Barros – Secretário de Desenvolvimento Econômico

Gabriel Tadeu Antunes Machado – ApexBrasil

10 horas – Palestra com o tema “Como fazer para inserir sua empresa no mercado externo?”, com o monitor extensionista do Núcleo Peiex Facamp, Olavo Henrique Furtado

11 horas – Abertura para perguntas

11 horas – Encerramento

