Nova Odessa tem 24 vagas de emprego para esta 2ª feira

Emprego pra começar a semana. O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 24 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo na próxima segunda-feira (26/06) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada ofertadas no PLT de Nova Odessa:

AUXILIAR DE TRANSPORTE – Masculino, para carga e descarga. (10 vagas)

AUXILIAR DE COZINHA PCD – Com experiência na função e ser PCD. (1 vaga)

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – Ambos os sexos, com experiência e COREN. Para trabalhar em casa de repouso. (1 vaga)

CUIDADOR DE IDOSO – Ambos os sexos, com experiência. Para trabalhar em casa de repouso. (1 vaga)

CONSULTOR DE VENDAS (PORTA A PORTA) – Ambos os sexos, Ensino Médio, disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado. Salário + comissão. (1 vaga)

PORTEIRO MASCULINO – Com experiência na função. (2 vagas)

PRENSISTA/FORJA (ÁREA METALÚRGICA) – Com experiência na função. (1 vaga)

PRODUÇÃO PCD (pessoas com deficiência) – Ambos os sexos, para produção. (5 vagas)

REPOSITOR MASCULINO – Para executar atividades de reposição e atendimento ao cliente, das 14 às 22 horas. (2 vagas)

