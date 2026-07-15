Primeira edição do Acias com Você será realizada nesta quinta-feira, 16/7, a partir das 10h, na sede da Associação em Sumaré

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza nesta quinta-feira, dia 16, a primeira edição do Acias com Você, iniciativa que chega para reforçar a proximidade dos associados com a entidade, além de ouvir demandas e sugestões. O encontro será realizado a partir das 10h, na sede da Associação, e é aberto a todos os associados.

“Nosso objetivo principal é aproximar ainda mais a entidade dos associados, ouvir as necessidades e ideias para que possamos aprimorar as ações e serviços desenvolvidos para os empresários”, comenta Selma Koshoji, presidente da Acias.

A proposta do Acias com Você é promover uma experiência diferente aos associados. “Os participantes serão recebidos com um café da manhã e toda a interação com os diretores será conduzida de forma leve e sem formalidades para que essa troca de informações ocorra de maneira descontraída, e o associado se sinta à vontade e acolhido”, reforça Selma.

A Acias também vai aproveitar o encontro para divulgar as ações em andamento e os novos serviços que passam a integrar o seu portfólio de benefícios. Entre eles está a parceria com a Uniodonto, uma das maiores cooperativas odontológicas do Brasil. As empresas associadas terão acesso a planos odontológicos empresariais que contemplam os principais tratamentos preventivos e corretivos.

Outro serviço que estará disponível aos associados é o cartão eba!, um cartão multibenefícios que oferece flexibilidade tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. O cartão reúne diferentes categorias de uso, como alimentação, refeição, mobilidade, cultura e educação. O colaborador pode utilizar os créditos de acordo com suas necessidades. Para as empresas, o sistema simplifica a gestão de benefícios e reduz processos burocráticos.

E as empresas que possuem o cartão eba! também poderão ampliar os benefícios oferecidos aos colaboradores, por meio do TotalPass, benefício corporativo que oferece acesso a milhares de academias e estúdios. A plataforma conta com diferentes opções de planos, permitindo o uso em uma ampla rede de estabelecimentos parceiros.

“Estamos com várias novidades e o Aciascom Você é uma oportunidade para o associado conhecer de perto todos os benefícios que podem fortalecer ainda mais o seu negócio”, finaliza Selma.

Serviço:

Café Acias com Você

Quando: 16 de julho, quinta-feira.

Horário: a partir das 10h.

Local: Acias, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro.

Evento gratuito.

Mais informações: [email protected].