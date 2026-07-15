Município receberá três novas ambulâncias e fortalece articulação por investimentos para a saúde pública; secretário representou cidade e o Cosems/SP em congresso nacional

O secretário municipal de Saúde de Sumaré, Frederico Almeida, participa do XXXIX Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), realizado em Porto Alegre (RS), entre os dias 12 e 15 de julho. Além de representar o município, o secretário também participa do evento na condição de diretor do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP), acompanhando as principais discussões sobre o fortalecimento do Sus (Sistema Único de Saúde).

Durante o congresso, Frederico Almeida participa de reuniões e articulações institucionais com representantes do Ministério da Saúde, secretarias municipais e estaduais, com o objetivo de ampliar investimentos, fortalecer parcerias e buscar novos recursos para Sumaré.

Uma das principais notícias para o município é que o processo de renovação da frota do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) está em fase final. Sumaré será contemplada com três novas ambulâncias, sendo uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas Unidades de Suporte Básico (USB).

Estrutura

Os novos veículos irão reforçar a estrutura do atendimento de urgência e emergência, ampliar a capacidade de resposta das equipes e oferecer mais segurança, agilidade e qualidade na assistência prestada à população.

“O Congresso do CONASEMS é um espaço fundamental para o fortalecimento da saúde pública. Além de representar Sumaré, também participo como diretor do COSEMS/SP, o que amplia o diálogo com gestores de todo o país e fortalece a defesa dos interesses dos municípios. A confirmação das três novas ambulâncias para o SAMU demonstra que esse trabalho de articulação produz resultados concretos para nossa cidade. Seguimos empenhados em buscar investimentos e melhorias que garantam um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população”, destacou o secretário.

A participação de Sumaré no congresso reafirma o compromisso da administração municipal com a qualificação da gestão, a captação de recursos e o fortalecimento da rede pública de saúde.