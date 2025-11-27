Acias traz palestra sobre inteligência emocional nos negócios

Agenda de cursos será retomada em 2026, com novos temas ligados ao varejo

Com a palestra “Seja mais seguro nas decisões da sua empresa com Inteligência Emocional”, realizada na noite desta terça-feira, 25/11, a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) encerrou o primeiro ciclo de eventos do Projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial ACIAS), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A palestra foi realizada no auditório da Associação.

O vice-presidente da ACIAS, Juarez Pereira da Silva, agradeceu e parabenizou os participantes pela presença no evento. E adiantou que para o ano que vem a ACIAS fará novas parcerias para ampliar as opções de cursos oferecidos aos associados e interessados.

Ao longo do ano, a ACIAS e o Sebrae promoveram uma série de eventos gratuitos, com palestras de temas diferentes e ligadas diretamente ao varejo, como Atendimento ao Cliente, Inteligência Artificial, Vitrinismo, Gestão de Pessoas, Reforma Tributária e Planejamento Financeiro.

Nesta terça-feira, o foco da palestra foi o impacto da inteligência emocional nas decisões empresariais. “Os clientes estão mais exigentes e os modelos de negócios devem ser repensados para responder de forma mais ágil às necessidades e expectativas do cliente”, explicou o consultor do Sebrae, Rodrigo Alexandre de Melo. Durante a palestra, o especialista abordou os conceitos da inteligência emocional e explicou como o controle das emoções impacta diretamente no dia a dia das empresas, da gestão do negócio ao atendimento ao consumidor.

Projeto DEA

Alessandra Takeshita, da Ótica da Japa, participou da palestra e aprovou o tema. Para ela, as palestras do Projeto DEA são uma importante ferramenta de atualização que ajuda a compreender o novo perfil do consumidor. “Os conteúdos são interessantes e as palestras são realizadas de uma maneira fácil de compreender e aprender”, comentou.

Rogério Pedeschi, da Megasom, participou de várias palestras realizadas ao longo do ano. “Os especialistas sempre trazem conteúdo com dicas importantes para o nosso dia a dia. Sempre saio daqui com insights para aplicar no meu negócio”, comentou.

O ciclo de palestras do Projeto DEA continua em 2026. Para tornar o programa ainda mais dinâmico, a ACIAS está definindo uma agenda de cursos e palestras que contemple temas atuais e que são importantes para o dia a dia dos associados e empreendedores interessados.

“Capacitação e treinamento são essenciais para manter os empresários atualizados e competitivos. E em 2026, a ACIAS seguirá promovendo ações que contribuam com a educação empresarial de forma acessível a todos os interessados”, comenta Selma Koshoji, presidente da ACIAS.

