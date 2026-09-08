O SEAAC de Americana e Região continua trabalhando na negociação de Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs). Os acordos são negociados diretamente com as empresas. Na semana passada o Sindicato fechou Acordo Coletivo com o Grupo Pecege/Chiaro, de Piracicaba/SP, que reúne 25 empresas e mais de 500 trabalhadores.

Com a aprovação em assembleia da pauta negociada, os trabalhadores terão 6% de reajuste salarial, representando a reposição integral do INPC e quase 2% de aumento real. Além do aumento, os pisos salariais ficaram definidos entre R$ 2.200,00 e R$ 2.500,00 dependendo da função.

Outras cláusulas econômicas relevantes são o abono especial de R$ 400,00; adicional de permanência (triênio) de R$ 110,00 mensais; auxílio-creche de R$ 540,00; vale-refeição de R$ 36,00 por dia trabalhado; vale-alimentação de R$ 300,00 mensais em cartão magnético; plano de assistência médica e odontológica.

A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, também destaca a inclusão de novas cláusulas sociais. “Conseguimos incluir proteção aos empregados que tenham filhos com transtorno do espectro autista (TEA) e, também, aos trabalhadores com doenças crônicas como AIDS, hepatite, tuberculose e hanseníase”.