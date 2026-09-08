Pelo menos 3 candidatos da deputado estadual da região entraram na trend ‘anos 80’ nas redes sociais. Nomes mais jovens, Franco Sardelli (PL Americana), Juliana Soares (PT Americana) e Esther Moraes (PV- Santa Bárbara) decidiram encarar a ‘moda do instagram’ e postar suas versões anos 80 nos perfis.

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Filho do prefeito Chico Sardelli (PL), Franco decidiu colocar um estilo Miami Vice- série de TV que tinha 2 investigadores nas praias de Miami. Já a vereadora Juliana escolheu um estilo com ‘permanente’ e afirmou que ficou parecida com a mãe.

Dos candidatos, a politizada

Mais jovem dos 3, Esther decidiu usar uma imagem mais politizada. Ela foi ao começo dos anos 1980 e colocou uma imagem da defesa da democracia. Em 1984, aconteceu a campanha pelas Diretas Já- Com o fim da Ditadura Militar que durou 21 anos, todo o sistema político tentou emplacar a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleição presidencial em março de 1985. Mas a proposta foi derrotada e Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral (deputados).