Corrida Pernas da Alegria: instituto depende de inscrições para conquistar cadeiras e órteses para assistidos

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Faltam poucos dias para a 4ª Corrida Pernas da Alegria – Edição Florescer, que acontece no próximo dia 20 de setembro, em Americana, e o Instituto Pernas da Alegria faz um chamado especial à população: mais do que participar de uma prova, cada inscrição representa a oportunidade de ajudar uma pessoa com deficiência a conquistar mobilidade, autonomia e novas possibilidades.

Há menos de 15 dias da nova edição, o número de inscritos ainda está abaixo do necessário para que a ação alcance todo o potencial de arrecadação esperado pela entidade. Por isso, o Pernas da Alegria tem intensificado a mobilização para reunir corredores, caminhantes, esportistas, famílias, empresas e toda a comunidade em torno de uma causa que vai muito além do esporte.

A renda obtida com o evento é destinada à aquisição de cadeiras de rodas adaptadas e órteses para crianças, adolescentes e adultos com deficiência atendidos pelo Instituto em toda a região de Americana. Os recursos representam uma mudança profunda na rotina dos assistidos e, também, de suas famílias.

“Para muitas das crianças, adolescentes e adultos atendidos, ter o equipamento adequado significa muito mais do que se deslocar. Significa poder ir à escola, participar de atividades, sair de casa, conviver, descobrir novos lugares e ocupar espaços que também pertencem a eles”, conta Lilica Amâncio, que está à frente do Pernas da Alegria.

Uma inscrição, muitas possibilidades.

Atualmente, o Instituto Pernas da Alegria atende mais de 250 crianças, adolescentes e adultos, incluindo pessoas com deficiência física, autismo e outras necessidades, além de desenvolver um trabalho próximo às famílias.

Ao longo do ano, a entidade promove experiências inclusivas e oferece diferentes formas de suporte aos assistidos. São ações que vão desde a participação em corridas e eventos até iniciativas como a Praia Inclusiva, além do apoio para obtenção de equipamentos e itens essenciais.

E é justamente essa realidade que dá outro significado à inscrição na corrida. “Quem se inscreve não está comprando apenas um kit ou garantindo um número de peito. Está ajudando a entregar uma cadeira adequada para uma criança. Está contribuindo para que alguém tenha uma órtese. Está ajudando uma família a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes”, afirma Lilica.

“Precisamos muito que as pessoas entendam que esta é uma corrida de toda a comunidade. Cada pessoa que se inscreve nos ajuda a chegar mais perto de uma nova possibilidade para nossos assistidos. Quando muita gente faz um pouco, conseguimos transformar de verdade a vida de alguém”, completa.

Mais que uma corrida, uma corrente de solidariedade

Com o tema “Florescer”, a quarta edição acontecerá na região da Fidam, em Americana, e terá opções para diferentes perfis de participantes: corrida de 5 km e 10 km, caminhada de 5 km e percurso de 5 km para PCDs em triciclos.

A participação dos assistidos nos triciclos adaptados é, inclusive, uma das imagens que melhor traduzem a essência do evento. Pessoas com deficiência percorrem as ruas junto aos demais participantes e vivenciam a largada, o percurso e a chegada como protagonistas da experiência.

E, para participar dessa corrente, não é preciso ser atleta. A caminhada de 5 km é também uma oportunidade para famílias, grupos de amigos, empresas e pessoas que simplesmente desejam apoiar a causa estarem presentes.

A expectativa do Instituto é que os próximos dias sejam marcados por uma grande mobilização e que mais pessoas decidam transformar a manhã de domingo em um gesto concreto de solidariedade. “Para quem participa, serão 5 ou 10 quilômetros. Para quem precisa de uma cadeira de rodas adaptada ou de uma órtese, podem ser quilômetros de novas possibilidades pela frente. Inclusive, por isso o tema desta edição é Florescer, ou seja, encontrar oportunidades para crescer, descobrir e viver. Queremos que nossos assistidos possam estar onde desejarem estar. E precisamos da comunidade conosco para tornar isso possível”, reforça Lilica.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site https://www.ticketsports.com.br/e/4-corrida-pernas-da-alegria-edio-florescer-87465. Os kits dos corredores variam de R$126,90 a R$143,90 + taxas.

📌Serviço

4ª Corrida Pernas da Alegrias – edição Florescer

Data: Domingo, dia 20 de setembro de 2026

Horário: Concentração a partir das 6h. Primeira largada, às 7h.

Local: Fidam (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200 – Americana).

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/4-corrida-pernas-da-alegria-edio-florescer-87465.

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