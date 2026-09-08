O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta terça-feira (8) a construção da nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas do Antônio Zanaga. A abertura do processo licitatório para a contratação de empresa para execução da obra será publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (9).

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O anúncio ocorreu na área que receberá a nova unidade, conhecida como “Rapadão”, entre a Avenida Cecília Meireles, Avenida Nina Rodrigues, Rua Gondim da Fonseca e Rua Voltolino. O prefeito Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e do vereador Juninho Dias.

Com atendimento ininterrupto, 24 horas por dia e todos os dias da semana, a UPA Zanaga representará um importante reforço para a rede pública de saúde de Americana, oferecendo atendimento de urgência e emergência com estrutura adequada, equipe qualificada e foco na segurança e no cuidado aos pacientes. Esta será a terceira UPA do município, se juntando às UPAs Dona Rosa, localizada na região do Parque Gramado, e Doutor Carlos Gomes Ramos, no Jardim São José.

A unidade será de Porte III – Opção VIII e terá capacidade para atender, no mínimo, 10.125 pacientes por mês, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, contará com a presença de pelo menos nove médicos por dia, sendo, no mínimo, cinco profissionais no período diurno e quatro no período noturno. A UPA Zanaga vai oferecer também atendimento de dentista e ortopedista 24 horas por dia.

Chico fala do peso do Zanaga

“Essa é uma notícia muito importante para Americana e, especialmente, para os moradores da região do Zanaga. Estamos anunciando a construção de uma nova UPA 24 horas, um investimento que representa mais saúde, mais estrutura e mais segurança para a nossa população. Será uma unidade moderna, completa e preparada para atender quem mais precisa, a qualquer hora do dia ou da noite. Com essa obra, Americana avança ainda mais na construção de uma saúde pública cada vez mais humanizada, eficiente e próxima das pessoas”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

A UPA terá área de construção total de 2.242,12 m², considerando varandas e edifícios anexos. A unidade contará com seis consultórios médicos, consultório odontológico, recepção, salas de classificação de risco, sala de assistente social, áreas de espera, fraldário, sanitários (masculinos, femininos, familiares e acessíveis para PCD), estacionamento e áreas cobertas para embarque e desembarque de pacientes e ambulâncias. O projeto do novo prédio foi elaborado pela Secretaria de Planejamento.

A estrutura será composta também por uma completa área assistencial, incluindo salas de emergência, enfermagem, medicação, reidratação, coleta de material, eletrocardiograma, inalação, radiologia, redução de fraturas, suturas e curativos. Também terá setor de observação com alas feminina, masculina, pediátrica e de isolamento, postos de enfermagem, banheiros e área de espera pediátrica.

O projeto prevê ainda ampla estrutura de apoio técnico e logístico, com almoxarifado, farmácia, sala de esterilização, refeitório, quartos de plantão, depósitos, área para resíduos e necrotério, além de setor administrativo composto por salas de direção, administração, reuniões, arquivo médico e posto policial.

“A nova UPA do Zanaga chega para ampliar e fortalecer a nossa rede de urgência e emergência, levando atendimento de qualidade ainda mais perto da população. Estamos falando de uma estrutura completa, planejada para oferecer segurança aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. São mais de 2,2 mil metros quadrados, com consultórios, salas de emergência, observação, exames e toda a estrutura necessária para os atendimentos. É um grande avanço para Americana e uma conquista que vai fazer diferença na vida de milhares de pessoas”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e integra a rede de serviços pré-hospitalares fixos para o atendimento às urgências. A unidade presta atendimento a pacientes com condições clínicas graves e não graves, além de prestar o primeiro atendimento a casos cirúrgicos e traumáticos, estabilizando os pacientes e realizando a avaliação diagnóstica inicial para definição da conduta e, quando necessário, o encaminhamento para unidades de referência.