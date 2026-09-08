Cidade Saúde sedia reunião com representantes da Região

Cidade Saúde sedia reunião com representantes de secretarias de Saúde da região

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Santa Bárbara d’Oeste sediou nesta sexta-feira (4) uma reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR), realizada pela primeira vez no Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”. O encontro reuniu gestores das 19 secretarias municipais de Saúde da região, representantes da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Diretoria Regional de Saúde (DRS), e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP).

A CIR realiza reuniões mensais com os gestores municipais e representantes das estruturas estadual e regional de Saúde, promovendo um espaço permanente de articulação, diálogo e pactuação entre os municípios e o Estado. O objetivo é discutir as necessidades e prioridades de Saúde da região e estabelecer diretrizes, estratégias e encaminhamentos para a organização e o fortalecimento das ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito regional.

A realização do encontro no Cidade Saúde marca também a primeira vez que o equipamento, entregue pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em junho deste ano, recebe uma reunião da CIR. O espaço concentra diferentes serviços e estruturas da Saúde Municipal, fortalecendo a integração e a organização da rede de atendimento.

Durante a reunião, os participantes discutiram pautas de interesse regional, com foco no planejamento e na organização dos serviços de Saúde, na integração entre os municípios e no alinhamento de estratégias junto ao Estado.

“A participação de Santa Bárbara d’Oeste na CIR reforça a atuação do Município na construção conjunta de soluções para os desafios da Saúde e na articulação regional do SUS. O diálogo entre os gestores permite compartilhar experiências, identificar demandas comuns e estabelecer encaminhamentos que contribuam para ampliar o acesso e qualificar o atendimento à população”, comentou o secretário de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Marcus Pensuti.

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