A obra do novo Asilo São Vicente de Paulo, Residencial Villa da Mata em Santa Bárbara d’Oeste, foi alvo de furto neste domingo (6). Criminosos levaram diversos equipamentos utilizados diariamente pelos pedreiros que trabalham na construção da nova unidade.

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Segundo a instituição, foram levados andaimes, plataformas, extensões e outros materiais do canteiro de obras. A quantidade de equipamentos furtados levou a entidade a recorrer às redes sociais e pedir ajuda da população.

O Asilo faz um apelo principalmente para que moradores fiquem atentos caso materiais semelhantes sejam colocados à venda de forma suspeita.

“Por favor, se souberem de alguém vendendo andaimes, plataformas ou extensões, suspeitem, pois levaram muita coisa do nosso campo de obras”, publicou a instituição.

Além do prejuízo financeiro, o furto atinge uma obra destinada à ampliação do atendimento aos idosos de Santa Bárbara d’Oeste.

Asilo pede ajuda

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a identificar os responsáveis ou localizar os equipamentos furtados deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.

Fernanda Daniel | Novo Momento