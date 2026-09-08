Santa Bárbara recebe este sábado o Festival Tarumã, que acontecerá no Museu da Imigração no próximo dia 12/09 a partir das 15h.
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Será um evento gratuito, com um Bingo de Plantas e artigos diversos como prêmios.
Festival Tarumã e atrações
– Instituições ambientais Parceiras
– Expositores artesões Locais
– Praça de Alimentação com produtores Barbarense
– ARTE – Exposição “Origens Naturais – A Arte das Biojoias” do artista Alan Malves (estilista e autor das joias utilizadas pela cantora Anitta em seu último trabalho Equilibrium)
– Palco Aberto (espaço de livre expressão para música, poesia e manifestos)
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