Santa Bárbara recebe este sábado o Festival Tarumã, que acontecerá no Museu da Imigração no próximo dia 12/09 a partir das 15h.

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Será um evento gratuito, com um Bingo de Plantas e artigos diversos como prêmios.

Festival Tarumã e atrações

– Instituições ambientais Parceiras

– Expositores artesões Locais

– Praça de Alimentação com produtores Barbarense

– ARTE – Exposição “Origens Naturais – A Arte das Biojoias” do artista Alan Malves (estilista e autor das joias utilizadas pela cantora Anitta em seu último trabalho Equilibrium)

– Palco Aberto (espaço de livre expressão para música, poesia e manifestos)