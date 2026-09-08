O secretário de Obras de Sumaré, Bruno Khoury Hedaye Carvalho, e o seu adjunto Jairo José Correia Lima deixaram a prefeitura de Sumaré neste final de semana.

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A exoneração dos dois foi publicada por volta das 22h da sexta-feira véspera de feriado. Algumas prefeituras têm exonerado nomes do alto escalão nas últimas semanas para participarem de campanhas eleitorais, mas este não teria sido o caso de Carvalho e Lima.

Secretário e afinidades

O NM apurou que Carvalho, que veio da Bahia no início do governo Henrique do Paraíso (Republicanos) não teria demonstrado forte afinidade com a equipe do governo nos últimos meses.