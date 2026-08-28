O secretário municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas, Braz Adegas Júnior, foi eleito, nesta quarta-feira, 26 de agosto, coordenador geral da Câmara de Articulação Interfederativa (CAI), que atua junto ao Conselho Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), do Governo Federal.

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Adegas foi indicado ao cargo pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e eleito por representantes de entidades municipais, para representar o movimento municipalista na coordenação da Câmara.

A permanência no cargo é por até dois anos, a partir de agora. A CAI tem, entre as principais funções, organizar e discutir as pautas e encaminhar propostas da área de meio ambiente e clima ao CIM.

A coordenação é estratégica para a articulação entre municípios, estados e Governo Federal no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas relacionadas ao clima.

Fala Adegas

“É uma grande responsabilidade e uma oportunidade de contribuir para que as políticas climáticas nacionais estejam cada vez mais conectadas à realidade dos municípios. É nas cidades que os impactos da mudança do clima acontecem de forma concreta e é também nos municípios que muitas das soluções precisam ser implementadas”, afirma Adegas.

Braz dos Santos Adegas Júnior é secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas desde 2025. Formado em Gestão Pública, foi secretário de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste, vereador por dois mandatos na mesma cidade. É empresário têxtil e de confecções.