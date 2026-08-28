Juninho Dias pede informações sobre Mini Hospital do Zanaga

Juninho Dias pede informações sobre construção do Mini Hospital do Zanaga

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O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações à prefeitura de Americana sobre o andamento do projeto de construção do Mini Hospital do Zanaga.

Segundo o parlamentar, a unidade está prevista para ser implantada na Avenida Cecília Meireles e deverá ampliar o atendimento de saúde oferecido aos moradores da região do Pós-Anhanguera. “O Mini Hospital é uma estrutura muito aguardada pela população. As primeiras intervenções no terreno criaram uma expectativa legítima entre os moradores, por isso queremos compreender em qual etapa o projeto se encontra e quais serão os próximos passos”, afirma Juninho.

No documento, o parlamentar pede informações sobre a elaboração dos projetos arquitetônico e complementares; o processo licitatório; a existência de possíveis pendências e o cronograma atualizado para o início e a conclusão das obras. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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