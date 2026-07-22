Polícia Militar flagrou menor de idade com porções de maconha, crack e dry durante patrulhamento no Conjunto Habitacional Roberto Romano; outro suspeito conseguiu fugir

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (21), em Santa Bárbara d’Oeste, durante uma ação do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I). A ocorrência foi registrada no Conjunto Habitacional Roberto Romano e resultou na apreensão de porções de maconha, crack e dry.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Joel Frota Fonseca quando avistou dois indivíduos, aparentemente menores de idade, mexendo em um cano na calçada. Ambos carregavam sacolas e, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir a pé.

Embalagens

Os policiais conseguiram abordar apenas um dos adolescentes. Durante a revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 10 em seu bolso. Na sequência, os militares vistoriaram as sacolas que estavam com os suspeitos e localizaram 32 porções de maconha, 58 porções de crack e 11 porções de dry (Dry Ice), substâncias prontas para a comercialização, segundo a corporação. Parte do material continha embalagem com logomarca do aplicativo de entregas ‘iFood’.

O adolescente e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a apreensão do menor por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.