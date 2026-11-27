Um adolescente foi detido por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira no jardim das Orquídeas em Santa Bárbara d’Oeste. A ação da polícia foi às 8h40 na rua Dr. José Cláudio Venturelli.
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Durante patrulhamento a equipe policial visualizou um rapaz que, ao perceber a presença policial, mudou repentinamente de direção, sendo prontamente abordado. Durante a busca pessoal, foram localizados 56 eppendorfs de cocaína escondidos em suas vestes.
Questionado, o adolescente informou que venderia as drogas naquele local.
Diante dos fatos, foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi registrada a ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sendo posteriormente liberado à sua genitora.
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