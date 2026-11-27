A vereadora Professora Juliana (PT) visitou na quinta-feira (26) o Lar Mãe Esperança, instituição assistencial de Americana afetada pelas enchentes que atingiram a cidade nos últimos dias. Durante a visita, a parlamentar verificou os impactos da inundação na estrutura da organização e os prejuízos causados aos serviços prestados à população. Entre os danos registrados estão a perda de móveis e equipamentos, incluindo guarda-roupas e camas utilizados no atendimento.

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Para a parlamentar, os episódios reforçam a necessidade de a prefeitura avançar na elaboração e execução de políticas de adaptação climática, com planejamento urbano, manutenção da infraestrutura de drenagem, desassoreamento dos cursos d’água e ampliação da arborização. A vereadora também defende que o município apresente um diagnóstico concreto dos problemas e um plano de ações que permita à população conhecer as medidas previstas para prevenir novos episódios de alagamento.

Fala Juliana

“Não podemos esperar que novas tragédias aconteçam para começar a discutir prevenção. Cobro a prefeitura a respeito do tema desde 2021. As mudanças climáticas já estão produzindo consequências concretas na vida das pessoas, e o poder público precisa estar preparado para enfrentá-las. Isso exige planejamento, investimento e responsabilidade, o que não vem acontecendo aqui em Americana. É necessário construir uma política permanente de adaptação climática para a cidade”, afirmou Juliana.