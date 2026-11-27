Governo de SP lança segunda edição do Guia Rotas do Café, com 110 atrativos em 51 municípios

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O Governo do Estado de São Paulo lança nesta sexta-feira, no dia 27 de novembro, a segunda edição das Rotas do Café de São Paulo. A publicação amplia o alcance da iniciativa, que passa de 57 para 110 atrativos turísticos ligados à cafeicultura e de 25 para 51 municípios participantes, dobrando sua presença no território paulista em relação à primeira edição, lançada em abril de 2025.

O lançamento será realizado durante o evento “300 Anos de Café: Origem da Nossa Força”, no Instituto Biológico, na capital paulista. As Rotas do Café reúne empreendimentos que oferecem experiências relacionadas à produção cafeeira, como visitas a fazendas, degustações, cafeterias, torrefações, atividades gastronômicas e vivências culturais.

Tricentenário do café: de 1727 ao protagonismo paulista no turismo e na economia

A história do café no Brasil completa três séculos em 2027, marcando a trajetória de um grão que moldou a identidade, a infraestrutura e a economia do país. Introduzido no estado de São Paulo no século XIX, o cultivo começou de forma discreta e ganhou força ao encontrar condições ideais no Sudeste, especialmente no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. No estado a riqueza gerada pelo “ouro verde” financiou a expansão de ferrovias, modernizou portos e impulsionou o crescimento urbano.

Rumo às celebrações dos 300 anos, o país se mantém como a maior potência cafeeira global, unindo tradição, tecnologia e sustentabilidade. No estado de São Paulo, esse patrimônio histórico e cultural ganha agora um novo capítulo com a segunda edição do Guia das Rotas do Café, iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP) que convida o público a vivenciar de perto a herança das fazendas históricas e a excelência dos cafés especiais paulistas.

Guia Rotas do Café

O guia contempla seis diferentes regiões produtoras, mais destinos cafeeiros paulistas e algumas vivências com café, aproximando visitantes dos produtores e apresentando a diversidade da cafeicultura estadual. A proposta é transformar a tradição do café em uma oportunidade de desenvolvimento para os municípios, estimulando o turismo, a geração de renda e a valorização da cultura regional.

Além de atualizar as informações sobre os empreendimentos, a publicação funciona como ferramenta de planejamento para quem deseja conhecer as propriedades, experimentar diferentes cafés e explorar os destinos relacionados à história e à produção cafeeira de São Paulo. Para saber mais acesse o site das Rotas de São Paulo.

A iniciativa integra as ações do Governo do Estado para fortalecer o turismo regional e conectar a cadeia produtiva do café a outros setores da economia, como gastronomia, cultura, comércio e serviços.

Conheça alguns dos novos empreendimentos que foram inseridos:

Região Vulcânica – Fazenda Vale do Tajá (Águas da Prata)

Produz cafés especiais em áreas de altitude da Serra da Mantiqueira. Trabalha com grãos rastreáveis e busca aproximar os visitantes da origem do café, apresentando processos de cultivo e beneficiamento.

Raízes da Mantiqueira – Café Cheio de Mistério (Santo Antônio do Jardim)

Empreendimento familiar cuja história começou em 1992, quando os pais dos atuais responsáveis iniciaram o cultivo de café. Hoje, os filhos dão continuidade à produção e recebem visitantes para degustações, café colonial e experiências relacionadas à cafeicultura.

Cuesta e Itaqueri – Fazenda Monte Alto (Dourado)

A propriedade produz o Café Helena e se destaca pelo cultivo sustentável, com práticas naturais e atenção ao equilíbrio ecológico. Oferece degustações e visitas monitoradas ao cafezal e ao beneficiamento.

Circuito das Águas Paulista – Café Nonno Marchi (Serra Negra)

Empreendimento familiar instalado no Sítio São Geraldo, que mantém a tradição agrícola de gerações. Recebe visitantes para conhecer a produção e degustar o café cultivado pela família.

Alta Mogiana – Doca Complexo Cafeeiro (Franca)

Torrefação especializada que desenvolve cafés próprios e perfis de torra personalizados para outras marcas. Oferece degustações e atividades que permitem conhecer o processo de transformação dos grãos.

Alta Paulista – Café Le Verdon (Marília)

Produz cremes de café gourmet em diferentes sabores, que podem ser utilizados em bebidas quentes e geladas e em receitas de confeitaria. O empreendimento também oferece degustações e atividades formativas.

Destinos Cafeeiros Paulista – Sítio Bela Vista / Café Luar Quilombola (Barra do Turvo)

Localizado no Quilombo Reginaldo, o empreendimento reúne tradição da agricultura familiar e práticas sustentáveis. A produção é conduzida pela família Melo, que recebe visitantes para apresentar o cultivo e oferecer degustações do café.

Vivências com Café – Recanto da Querência (Garça)

Espaço cultural voltado ao ensino da sustentabilidade no meio rural, hospedagem e evento. Além do plantio de café e da produção artesanal, o local conta com uma estrutura típica das antigas fazendas paulistas, utilizando técnicas como taipa de mão na construção.

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